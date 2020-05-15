Выявлено 4 нарушителя скоростного режима
Для предупреждения ДТП по причине превышения скорости сотрудники ГИБДД в Закаменском районе провели профилактический рейд «Скорость».
Контроль за соблюдением скорости автомобилей проводился с применением мобильного комплекса фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
В ходе рейда автоинспекторами выявлено 4 факта превышения скорости, в отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КРФ об АП.
Кроме того, сотрудники ГИБДД провели беседы с водителями авто о необходимости выбора безопасной скорости.
Автомобилистам разъяснили, что необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа местности. Также водителям рекомендовали обращать внимание на дорожные знаки, чтобы вовремя снизить скорость и избежать аварийной ситуации, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В районе Бурятии прошёл профилактический рейд «Скорость»
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