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В районе Бурятии прошёл профилактический рейд «Скорость»

В районе Бурятии прошёл профилактический рейд «Скорость»
Общество, 
Выявлено 4 нарушителя скоростного режима 

Для предупреждения ДТП по причине превышения скорости сотрудники ГИБДД в Закаменском районе провели профилактический рейд «Скорость».

Контроль за соблюдением скорости автомобилей проводился с применением мобильного комплекса фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

В ходе рейда автоинспекторами выявлено 4 факта превышения скорости, в отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КРФ об АП.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели беседы с водителями авто о необходимости выбора безопасной скорости.

Автомобилистам разъяснили, что необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа местности. Также водителям рекомендовали обращать внимание на дорожные знаки, чтобы вовремя снизить скорость и избежать аварийной ситуации, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии. 
рейд ГИБДД
 
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