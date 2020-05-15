Нарушителей запрета выезда в лес поймали в забайкальском заказнике

У одного нарушителя изъяли охотничье оружие



В Забайкальском крае во время рейда в заказнике «Семёновский» выявлены нарушители запрета выезда в лес, а также нарушитель правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).



- Составлено шесть протоколов нарушителей запрета посещения лесов введённого на территории Забайкальского края. Один протокол за нарушение правил охраны и использования ресурсов на ООПТ. Изъято гладкоствольное охотничье ружье марки МР-133 12 калибра и патроны к нему. Оружие передано в правоохранительные органы, - рассказал директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края» Александр Бузинов.



За нарушение запрета на посещение лесов грозит штраф в размере 4000 рублей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.





