В Иркутской области выросло число фальшивок

В регионе с признаками подделки обнаружено 126 банкнот номиналом 5 тысяч рублей



В Иркутской области возросло количество поддельных денежных купюр. Полицейские призывают работников розничной сети проявлять наибольшую бдительность при обращении с купюрами номиналом 5 000 рублей. На сегодняшний день в регионе с признаками подделки обнаружено 126 таких банкнот.



Как правило, злоумышленники сбывают их в крупных торговых сетях либо отдельно стоящих магазинах. Имелись случаи, когда фальшивкой расплачивались с курьерами служб доставки.



По данным отделения Центрального банка РФ по Иркутской области, все выявленные купюры имитируют банкноты образца 1997 года, которые выпускались в период 2006-2010гг. При этом пятитысячная банкнота остаётся самой подделываемой купюрой не только в регионе, но и в целом по стране.



На сегодня в регионе следственными органами ГУ МВД расследуется 132 уголовных дела, возбужденных по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

