В Бурятии сетевое издание наказали за фейк о коронавирусе

В соцсети распространили недостоверную информацию о том, что коронавирусом заразились пассажиры поезда
Байкальская транспортная прокуратура в ходе мониторинга установила, что в социальной сети Instagram сетевое издание разместило недостоверную информацию об обнаружении коронавируса у пассажиров вагона пассажирского поезда сообщением «Москва – Улан-Удэ».
- Законодательство обязывает журналиста проверять достоверность сообщаемой им информации. Однако этого сделано не было. Работники территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, осматривавшие поезд, информацию не подтвердили, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Только после вмешательства прокуратуры редакция издания удалила недостоверную информацию. Главному редактору внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а ответственный за размещение информации работник привлечен к дисциплинарной ответственности.
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