Прокуратура провела проверку
Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение лицензионных требований к маркшейдерской деятельности золотодобывающим предприятием ООО «Рифей».
По закону одним из основных условий безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, являются геологические и маркшейдерские наблюдения в целях обеспечения нормального технологического цикла работ, прогнозирования опасных ситуаций.
Проверкой установлено, что недропользователю федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдана лицензия на осуществление производства маркшейдерской деятельности.
- В нарушение положения о лицензировании производства маркшейдерских работ обществом не было обеспечено своевременное повышение квалификации маркшейдеров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.
Кроме того, главный маркшейдер общества привлечён к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением в виде штрафа.
В Бурятии золотодобывающее предприятие работало с нарушением
Общество, Фото:
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