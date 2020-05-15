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В Бурятии золотодобывающее предприятие работало с нарушением

В Бурятии золотодобывающее предприятие работало с нарушением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура провела проверку

Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение лицензионных требований к маркшейдерской деятельности золотодобывающим предприятием ООО «Рифей».

По закону одним из основных условий безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, являются геологические и маркшейдерские наблюдения в целях обеспечения нормального технологического цикла работ, прогнозирования опасных ситуаций.

Проверкой установлено, что недропользователю федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдана лицензия на осуществление производства маркшейдерской деятельности.

- В нарушение положения о лицензировании производства маркшейдерских работ обществом не было обеспечено своевременное повышение квалификации маркшейдеров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.

Кроме того, главный маркшейдер общества привлечён к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением в виде штрафа.
прокуратура
 
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