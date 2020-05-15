В Бурятии золотодобывающее предприятие работало с нарушением

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура провела проверку



Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение лицензионных требований к маркшейдерской деятельности золотодобывающим предприятием ООО «Рифей».



По закону одним из основных условий безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, являются геологические и маркшейдерские наблюдения в целях обеспечения нормального технологического цикла работ, прогнозирования опасных ситуаций.



Проверкой установлено, что недропользователю федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдана лицензия на осуществление производства маркшейдерской деятельности.



- В нарушение положения о лицензировании производства маркшейдерских работ обществом не было обеспечено своевременное повышение квалификации маркшейдеров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.



Кроме того, главный маркшейдер общества привлечён к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением в виде штрафа.

