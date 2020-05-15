Дорогу откроют после улучшения погоды
В Прибайкальском районе Бурятии закрыли движение для автомобилей на перевале Пыхта до улучшения дорожной ситуации.
- Просим воздержаться от поездок в данном направлении, - предупредили в Госавтоинспекции Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозу синоптиков сегодня в большинстве районов республики осадки в виде дождя и мокрого снега, местами грозы, ночью по южной половине, днём по северной половине до сильных.
В Бурятии закрыли движение на перевале Пыхта
Общество, Фото:
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