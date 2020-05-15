Военные Бурятии готовят технику к лету

Работы продолжатся до конца мая



В воинских частях Бурятии продолжается плановое обслуживание и ремонт военной техники, вооружения. Работа в парках боевых машин, пунктов технического обслуживания, складских зон ведётся в рамках перевода техники на летний период эксплуатации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Вся техника и вооружение была проверена на работоспособность, укомплектованность, и общее техническое состояние. Командиры подразделений на каждую единицу составили комплексное план-задание. По нему рабочие бригады проводят последовательный цикл работ по качественному техническому обслуживанию автобазовых шасси и специального оборудования.



Дополнительно целый ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту проводят предприятия промышленности в рамках гарантийных обязательств.



Работы продолжатся до конца мая, к ним привлечены пять тысяч военнослужащих.



Всего в объединении будет обслужено порядка трёх тысяч машин и агрегатов различных категорий и групп эксплуатации.



