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Военные Бурятии готовят технику к лету

Военные Бурятии готовят технику к лету
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы продолжатся до конца мая

В воинских частях Бурятии продолжается плановое обслуживание и ремонт военной техники, вооружения. Работа в парках боевых машин, пунктов технического обслуживания, складских зон ведётся в рамках перевода техники на летний период эксплуатации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Вся техника и вооружение была проверена на работоспособность, укомплектованность, и общее техническое состояние. Командиры подразделений на каждую единицу составили комплексное план-задание. По нему рабочие бригады проводят последовательный цикл работ по качественному техническому обслуживанию автобазовых шасси и специального оборудования.

Дополнительно целый ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту проводят предприятия промышленности в рамках гарантийных обязательств.

Работы продолжатся до конца мая, к ним привлечены пять тысяч военнослужащих.

Всего в объединении будет обслужено порядка трёх тысяч машин и агрегатов различных категорий и групп эксплуатации.

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