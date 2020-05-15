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В Иркутской зоогалерее родился ежонок

В Иркутской зоогалерее родился ежонок
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
«Что-то более милое сегодня уже вряд ли получится увидеть», шутят в учреждении

В Иркутской зоогалерее на свет появился ежонок.

- Присмотритесь повнимательнее, что-то более милое сегодня уже вряд ли получится увидеть. Да, да, это малюсенький ёжик, который родился у нас в Доме природы. Решили показать его именно сейчас, чтобы попытаться убедить себя и всех окружающих в том, что жизнь продолжается, а проблемы разрешимы, - шутят сотрудники зоогалереи в соцсети.

В учреждении это «первый случай успешного размножения» за 15 лет содержания ежей.

- Обычно мы этих животных спасаем, лечим, реабилитируем, пристраиваем.... И наконец-то появилась пара, которая смогла дать потомство. Среди безногих, беззубых, лысых, старых и прочих некондиционных колючих зверушек, сданных в приют, оказалась одна здоровая самка, которая разрешила влюбиться в себя одноглазому самцу. Да здравствует весна и пусть миром правит любовь! Жизнь должна продолжаться, - заключают специалисты.
дикие животные зоопарк
 
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