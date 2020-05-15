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Леса Бурятии даже ночью патрулируют военные беспилотники

Леса Бурятии даже ночью патрулируют военные беспилотники
Общество, 
Мониторинг проводится не менее 10 часов в день

Расчёты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения в Бурятии с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.

Аппарат «Орлан-10» провёл уже более 250 часов в воздухе в поиске очагов возгорания.

Мониторинг проводится не менее 10 часов в день. Работа ведётся в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары на территории лесных насаждений общей площадью около 500 кв. километров.

Усиленные меры по мониторингу лесов предприняты в связи с введённым в Бурятии особого противопожарного режима.

Беспилотник совершает полёты как днём, так и ночью. Организовано круглосуточное дежурство. Расчёт постоянно ведёт корректировку маршрута.

Многофункциональные беспилотные летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг ночью.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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