Леса Бурятии даже ночью патрулируют военные беспилотники



Расчёты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения в Бурятии с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.



Аппарат «Орлан-10» провёл уже более 250 часов в воздухе в поиске очагов возгорания.



Мониторинг проводится не менее 10 часов в день. Работа ведётся в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары на территории лесных насаждений общей площадью около 500 кв. километров.



Усиленные меры по мониторингу лесов предприняты в связи с введённым в Бурятии особого противопожарного режима.



Беспилотник совершает полёты как днём, так и ночью. Организовано круглосуточное дежурство. Расчёт постоянно ведёт корректировку маршрута.



Многофункциональные беспилотные летательные аппараты оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг ночью.



Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



