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В Забайкалье режим полной самоизоляции ввели в 11 соцучреждениях

В Забайкалье режим полной самоизоляции ввели в 11 соцучреждениях
Общество,  Фото:pixabay.com
Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней

14 мая в Забайкальском крае на режим полной самоизоляции закрываются 11 социальных стационарных учреждения.

Режим самоизоляции по нераспространению коронавирусной инфекции продлится до особого распоряжения. Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней, после её завершения работники будут находиться на самоизоляции по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Каждый сотрудник учреждений во время смены будет обеспечен местом отдыха, сна и бесплатным питанием. Заработная плата будет производиться согласно Трудовому кодексу и дополнительно заключённым соглашениям со всеми работниками.

На режим самоизоляции с 14 мая будут закрыты Читинский, Зыковский, Хадабулакский, Шилкинский психоневрологические дома-интернаты; Петровск-Забайкальский дом-интернат для умственно-отсталых детей; Атамановский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов; Петровск-Забайкальский, Могойтуйский, Ясногорский, Орловский комплексные центры социального обслуживания населения и Нерчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант».

В каждом учреждении и в министерстве назначен специалист, ответственный за соблюдение режима изоляции.

Напомним, ранее по факту проверки Атамановского дома-интерната министром Инной Щегловой, руководителю учреждения был вынесен выговор за несоблюдение мер противодействия распространению коронавируса. На данный момент в учреждении чётко соблюдаются все инструкции.
коронавирус самоизоляция социальная поддержка
 
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