Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней
14 мая в Забайкальском крае на режим полной самоизоляции закрываются 11 социальных стационарных учреждения.
Режим самоизоляции по нераспространению коронавирусной инфекции продлится до особого распоряжения. Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней, после её завершения работники будут находиться на самоизоляции по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Каждый сотрудник учреждений во время смены будет обеспечен местом отдыха, сна и бесплатным питанием. Заработная плата будет производиться согласно Трудовому кодексу и дополнительно заключённым соглашениям со всеми работниками.
На режим самоизоляции с 14 мая будут закрыты Читинский, Зыковский, Хадабулакский, Шилкинский психоневрологические дома-интернаты; Петровск-Забайкальский дом-интернат для умственно-отсталых детей; Атамановский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов; Петровск-Забайкальский, Могойтуйский, Ясногорский, Орловский комплексные центры социального обслуживания населения и Нерчинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гарант».
В каждом учреждении и в министерстве назначен специалист, ответственный за соблюдение режима изоляции.
Напомним, ранее по факту проверки Атамановского дома-интерната министром Инной Щегловой, руководителю учреждения был вынесен выговор за несоблюдение мер противодействия распространению коронавируса. На данный момент в учреждении чётко соблюдаются все инструкции.
В Забайкалье режим полной самоизоляции ввели в 11 соцучреждениях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местом выпуска рыбной молоди стала река Селенга
Одновременно в бане могут находиться не более 30 человек
Фермеры, которые за четыре года вложили немало труда в крупный участок, рискуют его потерять
Новую школу возводят на Левом берегу
Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней
Также в школах рекомендовать установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук
Дачные и садовые товарищества в Улан-Удэ проверили на пожарную безопасность
В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 26 автомобилей
В мероприятии участвуют все желающие
«Управляшки» озеленяют дворы
В Бурятии уже добились позитивных изменений в борьбе с пьянством, но инициатива Госдумы может всё обесценить
В этом месяце продуктовые наборы получат более 16 тысяч детей
Женщина отказывалась от изоляции в обсерваторе, подвергая себя и окружающих опасности
Кривую разметку уже высмеяли в соцсетях
В домах культуры проведён демонтаж стен, потолков, полов