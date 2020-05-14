В Бурятии разгорелся конфликт из-за крупного сельхозучастка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Фермеры, которые за четыре года вложили немало труда в крупный участок, рискуют его потерять



Конфликт из-за участка сельскохозяйственного назначения вспыхнул в Бичурском районе Бурятии.



Братья Раднаевы занимаются сельским хозяйством в Бичурском районе и в прошлом году хотели даже подавать документы на получение гранта – открыть КФХ, получить деньги на его развитие. Но не получилось. На сегодня у них есть личное подсобное хозяйство, однако сейчас братья боятся потерять крупный участок (если быть точнее, то это 2 участка в 154 и 4 гектара) под сенокошение, которым они пользовались ранее. Эта земля в свою очередь принадлежит администрации поселения «Окино-Ключевское».



- В 2017 году мы этот участок взяли через аукцион. Стартовая цена была 50 тысяч, это округлённая цена. Было три претендента, и цена поднялась почти до 180 тысяч годовой аренды. Итого мы заплатили на сегодня 460 тысяч рублей, оставалась всего 101 тысяча, - рассказывает Найдан Раднаев.



Платили они за трёхлетнюю аренду земли по-разному.



- Мы не платили первый год, за второй год заплатили 100 тысяч, за третий год 100 тысяч. 11 января 2020 года заканчивался срок аренды – три года. Мы приехали в январе и оплатили 240 тысяч. С главой администрации поселения был разговор, и она дала нам время - была приятная беседа: все условия, права нам были озвучены. То есть после трёх лет мы планировали выкупить землю в собственность, и глава поселения дала нам время 1-1,5 месяца решить проблемы с деньгами, взносом остатка аренды. Прошёл март, и она выставила на торги этот участок 3 апреля. То есть до этого мы соглашение о расторжении договора подписали, и она сказала – время есть - пока документы придут, посмотрите на эти моменты, что она расписывается – что претензий не имеет. Здесь написано: «арендодатель не имеет претензий к арендатору по внесённой арендной плате». То есть второй пункт она показала и подчеркнула, что расписалась. И мы не должны подводить её: вносим 101 тысячу и потом в дальнейшем выкупаем этот участок за 160 тысяч, - продолжает он.



Мужчина добавляет, что глава поселения «приводила пример, что у них в администрации уже выкупали земли, и всё это делается 3-4 месяца – проходит через МФЦ и т.д.».



Также он утверждает, что никаких слов о том, что участок в дальнейшем может быть выставлен на торги, не было.



- И вот все эти моменты - если вы не заплатите вовремя, я даю вам столько-то времени, и если вы не справляетесь, то участок выставляется на аукцион, так как у вас соглашение о расторжении подписано – она ничего такого не делала, - поведал Найдан Раднаев.



Как поясняет мужчина, он хотел погасить оставшуюся часть долга и оформить с чистой совестью землю в собственность.



- Она меня не уведомила, не предупредила. Есть телефон, иногда она звонила периодически, что требуют депутаты с неё. В начале всего этого она звонила, мы переписывались в «Вайбере». После того, как мы 240 тысяч внесли, соглашение о расторжении подписали, я спокойно сидел, ждал поступления своих денег, чтобы оплатить. У нас такие планы были, а тут, получается, проходит полмесяца – и только в конце апреля мы узнали, что участок выставлен на торги. От третьих лиц это узнали, то есть она даже не позвонила, не предупредила. Она хотя бы дала время – до конца завтрашнего дня если вы не оплатите, то всё, выставляем на торги. Таких рабочих моментов не было, она молча выставила, - подробно рассказывает Найдан Раднаев.



«Сколько труда вложили в этот участок, и вот так несправедливо к нам отнеслись. Вот это обидно», - подводит он итог своим стараниям.



Сейчас, чтобы не упустить эту – уже ставшую родной - землю, мужчина вновь подал заявку на торги. Однако документ подал он поздно.



- Приём заявок был с 6 апреля по 6 мая. Мы ездили, написали заявление, я не знал, что администрация работает до четырёх. Заявки принимались до 4. Ладно, мы успели за 5 минут – зашли без пяти, получили бланки и быстро написали буквально за 2-3 минуты. Было бы что писать. Написали, положили на стол. Первое заявление было готово без двух минут - в 58 минут положили на стол на рассмотрение. А второе ровно в 16.00. Нам поставили обратный штамп, расписались и переправили время наше – то есть наше время написано в 15.55, она сверху написала «16.10», - говорит Найдан.



Мужчина опасается, что к аукциону его могут не допустить. Сами торги пройдут предварительно 15 мая, в них участие примут и другие претенденты.



Что касается работ на этом участке, то сам Найдан живёт в Улан-Удэ и приезжает периодически туда, а его брат проживает и трудится там постоянно.



- У меня родной брат безвылазно четыре года там работает, ухаживает за скотом, косит сено, трудится круглый год. Ладно, я здесь в Улан-Удэ, живу в цивилизации, а он четыре года безвылазно работал, и ему горько, обидно за то, что какие-то 100 тысяч… Хотя это, я думаю, большие деньги, откуда у нас эти деньги. Мне 29, брату 27 лет, откуда у нас эти деньги? Для того, чтобы «вывезти» эту аренду, для того, чтобы платить за всё – за прививки, к примеру, всё же денег стоит – мне приходится работать в городе, брать кредиты. Для того, чтобы там у нас всё было на плаву, - подытоживает мужчина.



Другая позиция



Немного другой точки зрения придерживается глава сельского поселения «Окино-Ключевское» Наталья Разуваева. Она подтвердила, что действительно в 2017 году с Раднаевым был заключён договор аренды на три года. До этого он победил на торгах.



- Мы заключили договор, зарегистрировали его в юстиции. И на протяжении трёх лет гражданин Найдан Раднаев периодически нарушал проплату за аренду. Мы в течение этого времени два раза выставляли претензионные письма. Три года прошло в январе 2020 года, он остался должен 340 тысяч. 12 января срок договора аренды истёк, мы с ним постоянно по телефону общались. Я ему объяснила, что сейчас внесены изменения в порядок – ты имеешь право на преимущество, то есть - если у вас в аренде был земельный участок (три года в данном случае), то ты имеешь право на выкуп. Он был очень заинтересован, чтобы выкупить этот участок, - рассказала глава поселения.



Стороны устно обговаривали дальнейшие действия. Фермеру объяснили, что в феврале нужно погасить все долги, но он, внеся 240 тысяч, ещё 100 тысяч остался должен.



Глава администрации отмечает, что со своей стороны они проявили лояльность.



- Пошли человеку на уступки – не стали обращаться в суд, не предъявлять ни пени, ни штрафы, ни ставку рефинансирования. Разные бывают ситуации. Я ещё март подождала, хотя договор аренды у нас расторгнут, и у нас есть люди, которые спрашивают про этот земельный участок. То есть я жду человека, что он изыщет деньги, проплатит и заключим договор преимущества. Он выкупит эти земельные участки и будет пользоваться. Однако ни телефонного звонка, ни тех пунктов требований договора Раднаев так и не исполнил. Он до сих пор 101 тысячу нам должен, для сельского поселения это очень большие деньги. У меня есть представительный орган, депутаты местного совета, которые постоянно спрашивают – почему вот от этого участка нет дохода, почему от этого? Договор у нас истёк, правом преимущества он не воспользовался. И в апреле я выставила эти участки на аукцион с правом предоставления в дальнейшее пользование, - так разъяснила так ситуацию.



Также глава поселения подтвердила, что Найдан участвует и в нынешних торгах на землю.



- До 6 мая у нас был приём заявок, он участвует, сам подал. По-моему, и брат его подал. Он участвует, ему законом не запрещено, я как-то предвзято к нему относиться не могу – если человек хочет, пожалуйста. Я ему единственное сказала – долг, те 100 тысяч, ты в любом случае изыскивай, частями или как, но ты его гаси, - уточняет Наталья Разуваева.



Как так получилось, что такой желанный участок, в который было вложено много сил и денег, так и не получилось оформить мужчине – не совсем понятно. Также непонятно, кто виноват в этой ситуации? Или виной всему банальное недопонимание сторон? Остаётся надеяться, что новая попытка по аренде земли и будущему её оформлению в собственность увенчается у Найдана Раднаева успехом. И затяжная земельная история закончится положительно для всех участников спора.





