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В школах Бурятии могут отменить общие перемены

В школах Бурятии могут отменить общие перемены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в школах рекомендовать установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук

Роспотребнадзор рекомендовал после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, отменить общие перемены в российских школах.

Согласно рекомендациям ведомства, каждый класс должен обучаться в одном строго закреплённом учебном помещении. При этом Роспотребнадзор рекомендует исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок.

Школы должны будут пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.

Во время перемен рекомендуется проводить дезинфекцию помещений, а при входе в школы должны будут установить дозатор с антисептиком. Также в образовательных учреждениях будут ежедневно в утренние часы измерять температуру учащихся.

Массовые мероприятия в школах Роспотребнадзор рекомендует исключить.

Как сообщал «Байкал-Daily», минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения единого госэкзамена с 8 июня на более позднюю дату. Новый срок пока неизвестен. 
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