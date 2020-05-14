Пожарная машина с трудом проехала по ДНТ в Улан-Удэ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Дачные и садовые товарищества в Улан-Удэ проверили на пожарную безопасность



В Бурятии с начала пожароопасного периода сотрудники государственного пожарного надзора выявили 318 нарушений требований пожарной безопасности. Сегодня в ходе профилактического рейда специалисты проверили дачные и садовые товарищества в Улан-Удэ.



- Помимо соблюдения требований пожарной безопасности жителями частного сектора, также проверили ширину улиц и проездов на соответствие строительным нормам и правилам для проезда специализированной техники, - рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Бато Цыренжапов.



Экстренные службы должны оперативно прибыть к месту происшествия, однако пожарные часто сталкиваются с такой проблемой: проезды узкие или вовсе отсутствуют, либо заставлены.



Так, в одном из ДНТ города пожарная автоцистерна с трудом проезжает по узким улицам, а для совершения разворота приходится значительно затрачивать время.



Как отметил дознаватель, ширина улицы должна быть не менее 7 метров, а ширина проезда не менее – 3,5. Кроме того, следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам должны быть свободны для проезда и содержаться в исправном состоянии.



Сотрудники надзорной деятельности выписывают предписания председателю товарищества для устранения выявленных нарушений. За нарушения требований пожарной безопасности можно получить не только административный штраф, от этого зависит жизнь и здоровье людей, сохранность имущества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

