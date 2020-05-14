В улан-удэнских дворах высаживают рябины и лиственницы

«Управляшки» озеленяют дворы



В Улан-Удэ управляющие компании и ТСЖ высаживают у себя во дворах саженцы берёзы, рябины, лиственницы, сосны, ильма из Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского районов. Эти саженцы предоставлены комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ в рамках муниципальной программы «Зелёный город». Всего раздали около двух тысяч деревьев.



Сотрудники управляющей компании во дворе по улице Калашникова, 10 посадили 10 саженцев берёз и три акации. Изначально планировалось, что высаживать растения будут жители, но в связи с короновирусной инфекцией, управляющие организации озеленяют дворы самостоятельно.



- В прошлом году мы тоже сажали, а сейчас ещё 30 новых кустов у нас появится, двор станет зеленее, – отметил дворник ЖЭУ-11 Анатолий Чуванов.



Всего по программе «Зелёный город» в 2020 году за счёт местного бюджета будет высажено 27 тысяч деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов.



Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев, сообщает мэрия города.



