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Бурятия победила Амурскую область в интерактивном футболе

Бурятия победила Амурскую область в интерактивном футболе
Общество,  Фото:pixabay.com
Сборная республики набрала в три раза больше очков, чем команда соперников

Сборная Бурятии выиграла в товарищеской матчевой встрече по интерактивному футболу у команды Амурской области. Дружественная серия была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игры проходили с 4 мая в два круга. У каждого киберспортсмена было по 8 игр. Итоги всех матчей были подведены 14 мая. Спортсмены республики одержали победу с внушительной разницей - 63:21.

Максимальное количество очков команде Бурятии принёс Алексей Баранов, выиграв 6 игр из 8. Немного уступил ему Кирилл Лыкшитов – 5 побед.

В дальнейшем планируется матчевая серия с другим регионом. Сборная будет составляться по итогам отдельного чемпионата Бурятии, сообщает федерация киберфутбола Улан-Удэ.
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