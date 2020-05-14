Сборная республики набрала в три раза больше очков, чем команда соперников
Сборная Бурятии выиграла в товарищеской матчевой встрече по интерактивному футболу у команды Амурской области. Дружественная серия была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Игры проходили с 4 мая в два круга. У каждого киберспортсмена было по 8 игр. Итоги всех матчей были подведены 14 мая. Спортсмены республики одержали победу с внушительной разницей - 63:21.
Максимальное количество очков команде Бурятии принёс Алексей Баранов, выиграв 6 игр из 8. Немного уступил ему Кирилл Лыкшитов – 5 побед.
В дальнейшем планируется матчевая серия с другим регионом. Сборная будет составляться по итогам отдельного чемпионата Бурятии, сообщает федерация киберфутбола Улан-Удэ.
Бурятия победила Амурскую область в интерактивном футболе
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