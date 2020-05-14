В Бурятии появилась странная дорожная разметка





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЯХТА/ KYAKHTA (@blog_kyakhta) 13 Май 2020 в 8:09 PDT



Жители Кяхты стал живо стали обсуждать «пьяную» разметку в комментариях. «Было бы смешно, если не было бы так грустно», «И так сойдёт», «Кошмар», «Да и не только иностранцы смеются», - пишут пользователи.



Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад в центре Улан-Удэ



Жители Кяхты стал живо стали обсуждать «пьяную» разметку в комментариях. «Было бы смешно, если не было бы так грустно», «И так сойдёт», «Кошмар», «Да и не только иностранцы смеются», - пишут пользователи.Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад в центре Улан-Удэ была кривая «зебра» , которую высмеивали на крупных российских развлекательных порталах.

В Кяхте обновили дорожную разметку, но весьма странным образом. Она почему-то оказалась кривой. Фотографии появились в паблике blog_kyakhta в Instagram, где особенно подчеркнули, что это не мемы и не фотошоп.«Добрый день. Куда смотрят администрация города Кяхта, района, депутаты и правоохранительные органы? Все ездят, видят и молчат? А за это ещё и деньги кто-то получит? Кто-то принимает такую работу. Интересно посмотреть на этого человека или всю комиссию... А ещё претендуем на развитие туризма. Смех и стыдоба!» - написал автор снимков.