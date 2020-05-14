В Бурятии появилась странная дорожная разметка

Кривую разметку уже высмеяли в соцсетях
В Кяхте обновили дорожную разметку, но весьма странным образом. Она почему-то оказалась кривой. Фотографии появились в паблике blog_kyakhta в Instagram, где особенно подчеркнули, что это не мемы и не фотошоп.
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«Добрый день. Куда смотрят администрация города Кяхта, района, депутаты и правоохранительные органы? Все ездят, видят и молчат? А за это ещё и деньги кто-то получит? Кто-то принимает такую работу. Интересно посмотреть на этого человека или всю комиссию... А ещё претендуем на развитие туризма. Смех и стыдоба!» - написал автор снимков.
Жители Кяхты стал живо стали обсуждать «пьяную» разметку в комментариях. «Было бы смешно, если не было бы так грустно», «И так сойдёт», «Кошмар», «Да и не только иностранцы смеются», - пишут пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад в центре Улан-Удэ была кривая «зебра»
, которую высмеивали на крупных российских развлекательных порталах.
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