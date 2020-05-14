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Медики Забайкалья получили респираторы и защитные очки

Медики Забайкалья получили респираторы и защитные очки
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Дополнительную партию медсредств отправил фонд развития Дальнего Востока

14 мая в Забайкалье поступили 18 тысяч респираторов и 15 тысяч защитных очков для медиков. Медсредства передаются в краевые больницы.

Фонд развития Дальнего Востока обеспечил срочную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты в Забайкальский край. Они закуплены ФРДВ в рамках программы помощи региону у минпромторга России по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

7 мая в Забайкальский край пришли 8000 одноразовых комбинезонов для медиков.

- Впервые весь мир столкнулся с такой грозной инфекцией. Количество заболевших растёт по всей стране и у нас в крае. Треть основного моностационара в Чите уже загружена пациентами. Очень важно защитить медицинских специалистов, помогающих людям справится с болезнью. Большое спасибо полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу за внимание к региону и оказанную помощь, – сказала вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Программа помощи регионам Дальнего Востока реализуется ФРДВ совместно с крупными российскими компаниями. К программе уже присоединились более двадцати организаций. Всего дальневосточным медикам передаются 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч пар защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 миллионов рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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