Медики Забайкалья получили респираторы и защитные очки

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Дополнительную партию медсредств отправил фонд развития Дальнего Востока



14 мая в Забайкалье поступили 18 тысяч респираторов и 15 тысяч защитных очков для медиков. Медсредства передаются в краевые больницы.



Фонд развития Дальнего Востока обеспечил срочную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты в Забайкальский край. Они закуплены ФРДВ в рамках программы помощи региону у минпромторга России по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



7 мая в Забайкальский край пришли 8000 одноразовых комбинезонов для медиков.



- Впервые весь мир столкнулся с такой грозной инфекцией. Количество заболевших растёт по всей стране и у нас в крае. Треть основного моностационара в Чите уже загружена пациентами. Очень важно защитить медицинских специалистов, помогающих людям справится с болезнью. Большое спасибо полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу за внимание к региону и оказанную помощь, – сказала вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова.



Программа помощи регионам Дальнего Востока реализуется ФРДВ совместно с крупными российскими компаниями. К программе уже присоединились более двадцати организаций. Всего дальневосточным медикам передаются 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч пар защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 миллионов рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

