В Бурятии завершается капремонт двух домов культуры

Общество, Фото: минкультуры РБ

В домах культуры проведён демонтаж стен, потолков, полов



В июне завершается капитальный ремонт в Курумканском районе - в сёлах Арзгун и Сахули. В селе Арзгун сельского поселения «Гаргинское» проживают более 700 человек, а в селе Сахули – более 500 человек. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Культура».



В домах культуры проведён демонтаж стен, потолков, полов. Сейчас облицовывают фасад, перекрывают крыши зданий. В Гаргинском доме культуры устанавливают стеклопакеты. Стоимость ремонта Гаргинского дома культуры – 2,8 млн рублей, а Сахулинского – 2,6 млн рублей.



- Гаргинский дом культуры открылся в 1949 году, площадь здания составляет – 254 кв. м. В доме культуры есть зрительный зал, фойе, методический кабинет. Ремонт здесь проходит с 26 февраля этого года. В Гаргинском доме культуры с 1956 года действует народный театр, который по праву является гордостью сельчан. В постановках театра участвуют люди разных возрастов. Всего здесь работают на радость всем жителям четыре кружка, одно из направлений фольклорный коллектив «Алтан Сэргэ». Их стабильно посещают 45 человек разных возрастов, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Село Арзгун также считается малой родиной знаменитых поэтов Николая Дамдинова, Солбона Ангабаева, в честь которых ежегодно проводятся в клубе поэтические конкурсы и турниры. Народный артист России Михаил Елбонов курирует Гаргинский народный театр, всегда поддерживает юные дарования. Выходцы из села - актеры Бурятского драматического театра: Булат Самбилов и Булат Доржиев.



Сахулинский дом культуры впервые распахнул свои двери в 1964 году, площадь - 237,5 кв. м. Зрительный зал рассчитан на 100 мест, в здании также размещена сельская библиотека. Капитальный ремонт здесь начался со 2 марта. Дом культуры активно взаимодействует с культурными учреждениями такими, как: школа, сельская библиотека, детский сад, ТОСы поселения. При доме культуры действуют три клубных формирования, которые посещают 52 человека, из них 16 детей. Фольклорная группа «Селяночка» известна далеко за пределами деревни, она участвует во всех районных и сельских праздниках.



Как рассказала ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, в этом году капитальные ремонты в рамках национального проекта «Культура» пройдут в 14-ти домах культуры в 10 районах республики. А также в 2020 году около 10 зданий в сфере культуры будут отремонтированы в рамках президентской единой дальневосточной субсидии, подпрограммы «Современный облик сельских территорий», в том числе, пройдут капитальные ремонты в четырёх детских школах искусств на сумму 50,1 млн рублей, направленных в рамках госпрограммы «Развитие образования в Российской Федерации».



Нацпроект «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года, разработан в рамках реализации указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



