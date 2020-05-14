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В России растёт число заболевших коронавирусом

В России растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 
Выздоровело более 53-х тысяч человек

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», на 14 мая в России зарегистрировано 252 245 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 9 974 заболевших. Выздоровело 53 530 человек, умерло 2 305 человек.

Проведено более 6,1 млн. тестов.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 14 мая зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил 95 человек. Госпитализировано 363 человека, выздоровело 106 человек, скончалось – шестеро.

За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 22 случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 454 подтверждённых диагноза, один летальный исход. В данный момент четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц. Об этом 14 мая сообщили в региональном оперштабе.

В Бурятии произошёл скачок числа случаев заражения - 824. За сутки прибавилось 88 новых больных. Большая часть из них – 37 человек, зафиксирована в вахтовом посёлке Баунтовского района. Также сегодня стало известно о шестом пациенте с коронавирусом, который скончался.
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