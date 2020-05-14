В Бурятии выпущено более 20000 молодых осетров

Местом выпуска рыбной молоди стала река Селенга



13 мая в Бурятии прошёл очередной выпуск подрощенной молоди байкальского осётра в рамках компенсационных мероприятий. Байкальским филиалом «Главрыбвода», который занимается воспроизводством этой ценной рыбы в республике по госзаданию, было выпущено более 20 000 штук молоди в реку Селенга – это место нереста осётра.



Осётр – единственный представитель хрящекостных рыб в озере Байкал, он образует здесь особый подвид. Окраска осетра варьирует от светло-коричневой до тёмно-бурой, брюшная сторона всегда светлая.



Осётр в основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м. Осенью, когда отмечаются сильные ветра, он опускается до глубины 150 м. Зимует в ямах в устьях крупных рек. Размножается осётр в реках – таких, как Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин. Линейный рост осётра в среднем составляет 5-7 см в год.



С 1947 года по настоящее время вылов осётра в Байкале запрещён. По оценкам специалистов, при сохранении достигнутых объёмов искусственного воспроизводства и организации эффективных охранных мероприятий есть надежда, что популяция байкальского осётра будет восстановлена.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Байкальский филиал «Главрыбвода» будет продолжать работы по выпуску молоди осётра и планирует выпустить около миллиона подрощенной молоди с целью поддержания и сохранения популяции.

