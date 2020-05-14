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Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно

Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госдума приняла закон о возможности голосования дистанционно

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Инициатива коснётся голосования на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, а также различных референдумов.

- При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования, — говорится в тексте закона.

Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

Новые поправки в законе также предусматривают возможность собирать подписи избирателей за кандидата при помощи портала «Госуслуги». Кроме того, была внесена поправка о возможности переноса выборов главы субъекта в период действия режимов повышенной готовности или ЧС, сообщает Лента.ру.

При принятии поправок 83 депутата проголосовали против принятия документа в третьем чтении, ещё один человек воздержался. Документ поддержали 250 депутатов. В числе тех, кто проголосовал «за», и оба депутата Госдумы от Бурятии – Николай Будуев и Алдар Дамдинов.

выборы
 
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