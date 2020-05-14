Мероприятия пройдут в онлайн-формате
В Иркутске стартует онлайн-конкурс «Иркутск – город семейных ценностей» (6+). Мероприятие будет проходить с 15 мая по 30 июня. Участие в нём смогут принять все желающие – семейные команды, дети и взрослые.
Конкурсом предусмотрен ряд номинаций: «О Великой Победе в моей семье», «Семейный альбом», «Семейная ярмарка», «Семья – хранитель традиций». В зависимости от категории участникам предлагается присылать фотографии, рассказы, презентации.
Также с 15 мая по 30 июня садоводы, огородники, цветоводы, любители творчества handmade, фотографы и другие желающие смогут принять участие в онлайн-фестивале «Цветущий Иркутск» (6+).
Предусмотрены следующие номинации:
- «Цветы моей жизни» (презентация клубов и любителей – цветоводов Иркутска);
- «Цветы – источник вдохновения…» (на конкурс можно присылать рисунки, стихи, фотографии, творческие поделки);
- «Начинающим цветоводам и не только…»;
- «Цветущий Иркутск».
Подробнее ознакомиться с положениями можно на сайте администрации города Иркутска. Подведение итогов конкурсов запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
В Иркутске стартуют семейный конкурс и фестиваль цветов
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