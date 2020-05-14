 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

В Иркутске стартуют семейный конкурс и фестиваль цветов

В Иркутске стартуют семейный конкурс и фестиваль цветов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия пройдут в онлайн-формате

В Иркутске стартует онлайн-конкурс «Иркутск – город семейных ценностей» (6+). Мероприятие будет проходить с 15 мая по 30 июня. Участие в нём смогут принять все желающие – семейные команды, дети и взрослые.

Конкурсом предусмотрен ряд номинаций: «О Великой Победе в моей семье», «Семейный альбом», «Семейная ярмарка», «Семья – хранитель традиций». В зависимости от категории участникам предлагается присылать фотографии, рассказы, презентации.

Также с 15 мая по 30 июня садоводы, огородники, цветоводы, любители творчества handmade, фотографы и другие желающие смогут принять участие в онлайн-фестивале «Цветущий Иркутск» (6+).

Предусмотрены следующие номинации:
- «Цветы моей жизни» (презентация клубов и любителей – цветоводов Иркутска);
- «Цветы – источник вдохновения…» (на конкурс можно присылать рисунки, стихи, фотографии, творческие поделки);
- «Начинающим цветоводам и не только…»;
- «Цветущий Иркутск».

Подробнее ознакомиться с положениями можно на сайте администрации города Иркутска. Подведение итогов конкурсов запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Иркутск конкурс фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выпущено более 20000 молодых осетров
В Бурятии выпущено более 20000 молодых осетров
Общество, 14.05.2020
Местом выпуска рыбной молоди стала река Селенга
В Иркутске возобновили работу общественные бани
В Иркутске возобновили работу общественные бани
Общество, 14.05.2020
Одновременно в бане могут находиться не более 30 человек
В Бурятии разгорелся конфликт из-за крупного сельхозучастка
В Бурятии разгорелся конфликт из-за крупного сельхозучастка
Общество, 14.05.2020
Фермеры, которые за четыре года вложили немало труда в крупный участок, рискуют его потерять
В Улан-Удэ начали строить самую большую школу
В Улан-Удэ начали строить самую большую школу
Общество, 14.05.2020
Новую школу возводят на Левом берегу
В Забайкалье режим полной самоизоляции ввели в 11 соцучреждениях
В Забайкалье режим полной самоизоляции ввели в 11 соцучреждениях
Общество, 14.05.2020
Для персонала каждая смена будет длиться 14 календарных дней
В школах Бурятии могут отменить общие перемены
В школах Бурятии могут отменить общие перемены
Общество, 14.05.2020
Также в школах рекомендовать установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук
Пожарная машина с трудом проехала по ДНТ в Улан-Удэ
Пожарная машина с трудом проехала по ДНТ в Улан-Удэ
Общество, 14.05.2020
Дачные и садовые товарищества в Улан-Удэ проверили на пожарную безопасность
Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии
Акция «Трезвый водитель» прошла в Бурятии
Общество, 14.05.2020
В ходе мероприятия автоинспекторы проверили 26 автомобилей
В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака
В Бурятии раскритиковали инициативу разрешить рекламу алкоголя и табака
Общество, 14.05.2020
В Бурятии уже добились позитивных изменений в борьбе с пьянством, но инициатива Госдумы может всё обесценить
В Улан-Удэ выдали почти 10 тысяч школьных сухпайков
В Улан-Удэ выдали почти 10 тысяч школьных сухпайков
Общество, 14.05.2020
В этом месяце продуктовые наборы получат более 16 тысяч детей
В Иркутской области прибывшую москвичку принудительно отправили в обсерватор
В Иркутской области прибывшую москвичку принудительно отправили в обсерватор
Общество, 14.05.2020
Женщина отказывалась от изоляции в обсерваторе, подвергая себя и окружающих опасности    
В Бурятии появилась странная дорожная разметка
В Бурятии появилась странная дорожная разметка
Общество, 14.05.2020
Кривую разметку уже высмеяли в соцсетях
В Бурятии завершается капремонт двух домов культуры
В Бурятии завершается капремонт двух домов культуры
Общество, 14.05.2020
В домах культуры проведён демонтаж стен, потолков, полов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^