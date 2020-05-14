В Иркутске стартуют семейный конкурс и фестиваль цветов

Мероприятия пройдут в онлайн-формате



В Иркутске стартует онлайн-конкурс «Иркутск – город семейных ценностей» (6+). Мероприятие будет проходить с 15 мая по 30 июня. Участие в нём смогут принять все желающие – семейные команды, дети и взрослые.



Конкурсом предусмотрен ряд номинаций: «О Великой Победе в моей семье», «Семейный альбом», «Семейная ярмарка», «Семья – хранитель традиций». В зависимости от категории участникам предлагается присылать фотографии, рассказы, презентации.



Также с 15 мая по 30 июня садоводы, огородники, цветоводы, любители творчества handmade, фотографы и другие желающие смогут принять участие в онлайн-фестивале «Цветущий Иркутск» (6+).



Предусмотрены следующие номинации:

- «Цветы моей жизни» (презентация клубов и любителей – цветоводов Иркутска);

- «Цветы – источник вдохновения…» (на конкурс можно присылать рисунки, стихи, фотографии, творческие поделки);

- «Начинающим цветоводам и не только…»;

- «Цветущий Иркутск».



Подробнее ознакомиться с положениями можно на сайте администрации города Иркутска. Подведение итогов конкурсов запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

