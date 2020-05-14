108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска

Цифровые пропуска начали использовать в крае с 1 мая



Систему цифровых пропусков в Чите и Читинском районе используют юридические и физические лица с 1 мая. За это время QR коды получили тысячи граждан. Протестировали и самыми первыми такие пропуска получили работники министерства ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.



- До 6 мая порядка 25 тысяч юридических лиц освоили систему пропусков, после 7 мая – уже более 75 тысяч. На сегодняшний день 108 тысяч человек, работающих на ИП или госслужбе, получили цифровые пропуска. На начальном этапе работы телефонов горячей линии на номера краевого минЖКХ поступало не менее 18 тысяч звонков в день. Специалисты министерства консультировали граждан по интересующим их вопросам оформления цифровых пропусков. Сейчас количество звонков значительно снизилось. Вся необходимая информация была размещена на сайте краевого минЖКХ. Инфографику и видео-инструкцию можно найти в разделе «Цифровой пропуск». Кроме этого, мы разработали ТОП-10 вопросов с ответами в удобном формате карточек-памяток, - рассказал замминистра краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов.



Среди организаций активно проявили себя те, которые были зарегистрированы на государственных услугах с подтверждённой учётной записью.



- Наша управляющая компания относится к непрерывно действующим организациям. В эпидпериод мы проводим уборку и дезинфекцию многоквартирных домов в Чите. При оформлении цифровых пропусков не столкнулись с какими-либо проблемами. Компания уже была зарегистрирована на госуслугах, поэтому быстро собрали данные сотрудников и оформили 89 пропусков, - рассказал начальник IT-отдела компании «Регион» Олег Светлаков.



Пропускной режим используют многие организации — это связано с условиями производства. Система необходима для нераспространения коронавирусной инфекции не только в Чите, но и во всем крае.



В связи с распространением COVID-19, губернатор Забайкальского края Александр Осипов постановил: со 2 мая 2020 года оформлять гражданам Читы и Читинского района цифровые пропуска самостоятельно, с 7 мая 2020 года работающим гражданам иметь при себе цифровой пропуск, оформленный работодателем, следуя от места и к месту работы. При этом выгуливать собаку, посещать магазины и аптеки, выносить мусор, гулять с ребёнком возможно в пределах квартала без цифрового пропуска.



