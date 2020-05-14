 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска

108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цифровые пропуска начали использовать в крае с 1 мая

Систему цифровых пропусков в Чите и Читинском районе используют юридические и физические лица с 1 мая. За это время QR коды получили тысячи граждан. Протестировали и самыми первыми такие пропуска получили работники министерства ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

- До 6 мая порядка 25 тысяч юридических лиц освоили систему пропусков, после 7 мая – уже более 75 тысяч. На сегодняшний день 108 тысяч человек, работающих на ИП или госслужбе, получили цифровые пропуска. На начальном этапе работы телефонов горячей линии на номера краевого минЖКХ поступало не менее 18 тысяч звонков в день. Специалисты министерства консультировали граждан по интересующим их вопросам оформления цифровых пропусков. Сейчас количество звонков значительно снизилось. Вся необходимая информация была размещена на сайте краевого минЖКХ. Инфографику и видео-инструкцию можно найти в разделе «Цифровой пропуск». Кроме этого, мы разработали ТОП-10 вопросов с ответами в удобном формате карточек-памяток, - рассказал замминистра краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов.

Среди организаций активно проявили себя те, которые были зарегистрированы на государственных услугах с подтверждённой учётной записью.

- Наша управляющая компания относится к непрерывно действующим организациям. В эпидпериод мы проводим уборку и дезинфекцию многоквартирных домов в Чите. При оформлении цифровых пропусков не столкнулись с какими-либо проблемами. Компания уже была зарегистрирована на госуслугах, поэтому быстро собрали данные сотрудников и оформили 89 пропусков, - рассказал начальник IT-отдела компании «Регион» Олег Светлаков.

Пропускной режим используют многие организации — это связано с условиями производства. Система необходима для нераспространения коронавирусной инфекции не только в Чите, но и во всем крае.

В связи с распространением COVID-19, губернатор Забайкальского края Александр Осипов постановил: со 2 мая 2020 года оформлять гражданам Читы и Читинского района цифровые пропуска самостоятельно, с 7 мая 2020 года работающим гражданам иметь при себе цифровой пропуск, оформленный работодателем, следуя от места и к месту работы. При этом выгуливать собаку, посещать магазины и аптеки, выносить мусор, гулять с ребёнком возможно в пределах квартала без цифрового пропуска.

коронавирус цифровой пропуск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска
108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска
Общество, 14.05.2020
Цифровые пропуска начали использовать в крае с 1 мая
Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских
Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских
Общество, 14.05.2020
На конкурс «Полицейский дядя Стёпа» поступают поделки
Сёстры из женского монастыря в Бурятии прошли крестным ходом
Сёстры из женского монастыря в Бурятии прошли крестным ходом
Общество, 14.05.2020
Престольный праздник в женском монастыре прошёл без прихожан
Японский телеканал показал, как легко распространяется коронавирус
Японский телеканал показал, как легко распространяется коронавирус
Общество, 14.05.2020
Для этого необязательно контактировать с больным
Забайкальца с открытой формой туберкулёза отправил лечиться суд
Общество, 14.05.2020
Мужчину через суд отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию
В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити
В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити
Общество, 14.05.2020
Граффити на зданиях будут о духовных ценностях и выдающихся деятелях
В Иркутской области откроется навигация на озере Байкал
В Иркутской области откроется навигация на озере Байкал
Общество, 14.05.2020
Навигация традиционно откроется 15 мая
В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
Общество, 14.05.2020
Очаг заражения зафиксирован в вахтовом посёлке
В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824
В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824
Общество, 14.05.2020
Такого прироста больных, как за минувшие сутки, не было никогда
В Улан-Удэ дворник украл косметику из найденной сумочки
В Улан-Удэ дворник украл косметику из найденной сумочки
Общество, 14.05.2020
Духи, пудру и помаду мужчина собирался подарить подруге
В Улан-Удэ предприятие добывало воду без лицензии
В Улан-Удэ предприятие добывало воду без лицензии
Общество, 14.05.2020
Прокуратура приняла меры реагирования по факту пользования недрами без лицензии
В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
Общество, 14.05.2020
Охранника отстранили от исполнения обязанностей
Радиоуправляемые мишени установили на полигоне в Бурятии
Радиоуправляемые мишени установили на полигоне в Бурятии
Общество, 14.05.2020
Огонь по мишеням каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^