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Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских

Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских
Общество, 
На конкурс «Полицейский дядя Стёпа» поступают поделки

Близится к завершению региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Тем не менее у желающих ещё остаётся время, чтобы принять участие в творческом состязании.

Конкурс организован МВД Бурятии совместно с Общественным советом при региональном ведомстве. Юным жителям республики в возрасте от 6 до 14 лет и творческим коллективам предлагается изготовить тематические поделки, посвящённые сотрудникам органов внутренних дел. Фото работ (с автором и без) и заявок на участие необходимо направлять на электронную почту mvd03@mvd.gov.ru с пометкой «Полицейский дядя Степа».

Заявка на участие в творческом конкурсе должна содержать следующие сведения: название работы, материал, из которого она выполнена, фамилия, имя и возраст автора, место жительства, контакты (телефон, e-mail).

Работы принимаются в срок до 15 мая.

- На сегодняшний день в наш адрес поступили фотографии более 30 поделок из Улан-Удэ и районов Бурятии. Это композиции из картона и пластилина, светофор-светильник из изолона и гофрированной бумаги, полицейские-матрёшки из папье-маше, фигурки стража правопорядка и патрульной машины из глины, рисунки. Некоторые работы выполнены из салфеток в технике торцевания, а одна из участниц сшила форменную одежду сотрудника полиции для куклы. Отметим, что активно в конкурсе участвуют воспитанники детских дошкольных учреждений, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Уже в ближайшее время после окончания приёма заявок члены Общественного совета при МВД республики выберут работу-победителя конкурса - для участия в федеральном туре.
конкурс полиция
 
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