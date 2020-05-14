Сёстры из женского монастыря в Бурятии прошли крестным ходом

Престольный праздник в женском монастыре прошёл без прихожан



6 мая в Сретенском женском монастыре состоялся престольный праздник. Верхний летний придел храма был освящен в честь великомученика и Победоносца Георгия, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.



Всегда по традиции в этот день в обители собиралось много верующих, прихожан, паломников, жителей соседних сел. Но в этом году по причине режима самоизоляции в храме присутствовали только насельники и работники. Божественную литургию служил протоиерей Михаил Литвинов.



- Все соборно помолились, многие причастились Святых Христовых Тайн. Послужили ежедневный молебен во время губительного поветрия и смертоносной заразы, а также панихиду за всех погибших в Великую Отечественную войну — кто защищал Родину, кто боролся за свободу и чистое небо над головой для всех нас, - отмечают в Бурятской митрополии.



Несмотря на пасмурную и дождливую погоду состоялся крестный ход с монастырскими святынями.



Священнослужитель, игуменья Ника с сёстрами и все верующие прошли вокруг села с пением молитв и величаниями святых.

