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Забайкальца с открытой формой туберкулёза отправил лечиться суд

Общество, 
Мужчину через суд отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию

Проживающий в Чернышевске местный житель длительное время болен туберкулёзом. После постановки диагнозов он допускал пропуски в лечении, нерегулярно употреблял медицинские препараты, что привело к туберкулёзу в открытой форме с бактериовыделением.

Однако он продолжал уклоняться от надлежащего лечения, отказывался от госпитализации, подвергая общающихся с ним людей опасности заражения.

В связи с этим прокуратура направила в Чернышевский районный суд административное исковое заявление с требованием госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Сейчас больной проходит лечение в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

туберкулез
 
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