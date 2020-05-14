Забайкальца с открытой формой туберкулёза отправил лечиться суд

Мужчину через суд отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию



Проживающий в Чернышевске местный житель длительное время болен туберкулёзом. После постановки диагнозов он допускал пропуски в лечении, нерегулярно употреблял медицинские препараты, что привело к туберкулёзу в открытой форме с бактериовыделением.



Однако он продолжал уклоняться от надлежащего лечения, отказывался от госпитализации, подвергая общающихся с ним людей опасности заражения.



В связи с этим прокуратура направила в Чернышевский районный суд административное исковое заявление с требованием госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.



Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Сейчас больной проходит лечение в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



