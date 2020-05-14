В Иркутской области откроется навигация на озере Байкал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Навигация традиционно откроется 15 мая



В Иркутской области 15 мая традиционно считается днём открытия сезона навигации. Завтра движение маломерных судов начнется на озере Байкал и водохранилищах. Ранее, 1 мая, суда были спущены на воду на всех реках региона.



- Обращаем внимание на то, что допускается плавание в бассейнах (районах), соответствующих установленному классу судна. При этом судоводители должны знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку. Пренебрежение этими правилами приводит к трагедиям, - рассказал руководитель центра государственной инспекции по маломерным судам Алексей Зяблицкий.



Сотрудники ГИМС убедительно просят перед выходом в плавание проверять исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами. Перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на борту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



О точных сроках открытия навигации на Байкале в Бурятии пока не сообщалось.

