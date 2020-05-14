В Улан-Удэ дворник украл косметику из найденной сумочки

Духи, пудру и помаду мужчина собирался подарить подруге



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже у 51-летней горожанки.



Злоумышленником оказался работающий дворником 48-летний мужчина. Утром обнаружив на скамейке во дворе многоквартирного дома дамскую сумку, он украл её. После чего, забрав пудру, духи и помаду, чтобы подарить своей супруге, выбросил. Помимо косметики, в сумке лежали документы, дисконтные карты и кошелёк. Предварительно, ущерб оценён на сумму 18 тысяч рублей.



Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Судимости в настоящий момент погашены.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

