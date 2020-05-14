В Улан-Удэ предприятие добывало воду без лицензии

Прокуратура приняла меры реагирования по факту пользования недрами без лицензии



Как выяснила проверка, проведённая прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ, акционерное общество «Горняк» нарушило закон об охране и использовании недр.



Установлено, что предприятие осуществляло добычу подземных вод из скважины. Лицензия на право пользования подземными водами у общества отсутствовала.



- При осуществлении производственной деятельности на промышленной площадке образуются отходы с I – IV классов опасности. Однако, предприятием отходы не были отнесены к конкретному классу опасности, не были разработаны паспорта на отходы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии, и за неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I – V классов опасности к конкретному классу опасности. Постановлениями Бурприроднадзора виновному назначены штрафы.



Кроме того, генеральному директору внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

