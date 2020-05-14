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В школе Бурятии работал охранник без удостоверения

В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
Общество,  Фото:pixabay.com
Охранника отстранили от исполнения обязанностей

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушили закон об охранной деятельности.

Выявлено, что сотрудник одного из частных охранных учреждений осуществлял трудовую деятельность в средней общеобразовательной школе города Кяхты, не имея удостоверения частного охранника.

Директору охранного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. До устранения нарушений работник отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, в отношении сотрудника возбуждено административное производство за оказание частных охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса частного охранника. Кяхтинским отделением Центра лицензионно-разрешительной работы управления федеральной службы войск национальной гвардии России по республике виновному назначен штраф в размере 2,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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