Охранника отстранили от исполнения обязанностей
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушили закон об охранной деятельности.
Выявлено, что сотрудник одного из частных охранных учреждений осуществлял трудовую деятельность в средней общеобразовательной школе города Кяхты, не имея удостоверения частного охранника.
Директору охранного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. До устранения нарушений работник отстранён от исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, в отношении сотрудника возбуждено административное производство за оказание частных охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса частного охранника. Кяхтинским отделением Центра лицензионно-разрешительной работы управления федеральной службы войск национальной гвардии России по республике виновному назначен штраф в размере 2,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
Общество, Фото:
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