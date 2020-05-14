Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в Бурятии провели специальную обработку военных объектов, расположенных на территориях воинских частей и военных городков для недопущения коронавируса.
Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.
Кроме того, сводный отряд провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов в военных городках, дороги общего пользования и других значимых объектов.
Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные продезинфицировали свои объекты и многоэтажки
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