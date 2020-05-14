В Бурятии военные продезинфицировали свои объекты и многоэтажки

Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих



Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в Бурятии провели специальную обработку военных объектов, расположенных на территориях воинских частей и военных городков для недопущения коронавируса.



Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.



Кроме того, сводный отряд провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов в военных городках, дороги общего пользования и других значимых объектов.



Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

