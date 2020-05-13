Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ

Экзамены для девятого класса и вовсе отменили



Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения единого госэкзамена с 8 июня на более поздний срок. Новая дата пока неизвестна. Решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и требований защиты здоровья детей и педагогов, сообщается на сайте минпросвещения.



При этом в 2020 году ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз. Учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.



- ЕГЭ – действенный механизм, который даёт реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.



Для учащихся 9-х классов отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.



Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством России и закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни.



Во время ЕГЭ количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации.

