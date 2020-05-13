Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения единого госэкзамена с 8 июня на более поздний срок. Новая дата пока неизвестна. Решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и требований защиты здоровья детей и педагогов, сообщается на сайте минпросвещения.
При этом в 2020 году ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз. Учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
- ЕГЭ – действенный механизм, который даёт реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Для учащихся 9-х классов отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством России и закреплены на законодательном уровне Госдумой и Советом Федерации в ближайшие дни.
Во время ЕГЭ количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации.
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
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