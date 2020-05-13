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В Бурятии маломерным судам устроят техосмотр в один день

В Бурятии маломерным судам устроят техосмотр в один день
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Техосмотр пройдёт 20 мая

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие эту процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.

- 20 мая с 9 часов на водоеме в местности Карьер возле посёлка Исток инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС будет проводиться техническое освидетельствование маломерных судов - техосмотр, - сообщил старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Юрий Красовский.

За эксплуатацию маломерного судна без освидетельствования в соответствии с КоАП РФ (ст. 11.8) владельцам налагается штраф в размере от 5000 до 10000 руб.

Не подлежат регистрации шлюпки и другие плавучие средства, которые являются принадлежностями маломерного судна, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно (до 10 л.с.). Также спортивные парусные суда, длиной до 9 метров, которые не имеют двигателей, и на которых не оборудованы места для отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

ГИМС маломерные суда
 
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