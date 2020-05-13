Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения

Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота



Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыл в Комсомольск-на-Амуре и готов к заселению на корабль, который достраивается на Амурском судостроительном заводе.



- До этого военные моряки в течение нескольких месяцев прошли обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, где изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучения проводилось с использованием современных тренажёров, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.



В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывалось ведение борьбы за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа.



Сейчас в Комсомольске-на-Амуре экипаж новейшего корвета помещён на обязательный двухнедельный карантин. После его окончания, в конце мая, тихоокеанцы приступят к заселению на корабль и начнут приём корвета от промышленности.



Планируется, что до конца этого года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота, где станет третьим по счету корветом этого проекта.



Водоизмещение - 2200 тонн. Экипаж судна - 99 человек.



Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



В селе Селендума Селенгинского района Бурятии и в Улан-Удэ установлены памятники Алдару.



Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское в Забайкальском крае. Именем героя также названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.



Его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ.

