Ремонт пройдёт на станциях Новый Уоян, Кичера, Ангоя и Киренга
В текущем году на железнодорожной станции Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции береговой посадочной платформы.
Строителям предстоит полностью демонтировать старый перрон, отсыпать новое основание и забетонировать новую площадку. Новый перрон будет оборудован тактильными наземными указателями и пандусами для маломобильных пассажиров, навесами, светодиодным освещением и навигацией. Завершить работы планируется до конца 2020 года.
Также будет реконструирована система освещения, сети связи, дождевая и ливневая канализация. Покрытие будет выполнено из бетонной тротуарной плитки.
Новый перрон длиной 468 метров позволит принимать пассажирские поезда составностью до 21 вагона (длина существующего перрона 438 метров).
В этом году планируется выполнить капитальный ремонт платформ на станциях Кичера, Ангоя в Бурятии и Киренга в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны
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