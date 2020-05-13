На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны

Ремонт пройдёт на станциях Новый Уоян, Кичера, Ангоя и Киренга



В текущем году на железнодорожной станции Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции береговой посадочной платформы.



Строителям предстоит полностью демонтировать старый перрон, отсыпать новое основание и забетонировать новую площадку. Новый перрон будет оборудован тактильными наземными указателями и пандусами для маломобильных пассажиров, навесами, светодиодным освещением и навигацией. Завершить работы планируется до конца 2020 года.



Также будет реконструирована система освещения, сети связи, дождевая и ливневая канализация. Покрытие будет выполнено из бетонной тротуарной плитки.



Новый перрон длиной 468 метров позволит принимать пассажирские поезда составностью до 21 вагона (длина существующего перрона 438 метров).



В этом году планируется выполнить капитальный ремонт платформ на станциях Кичера, Ангоя в Бурятии и Киренга в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

