 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

В Улан-Удэ маршрутки возвращаются к нормальному графику

В Улан-Удэ маршрутки возвращаются к нормальному графику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На улицы Улан-Удэ выходит всё больше маршруток

В Улан-Удэ трамваи и автобусы МУП «Городские маршруты» начали ходить в количестве и по графику, действовавшему до введения ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. На линию вышли 40 трамвайных вагонов и 25 автобусов.

Частные перевозчики постепенно увеличивают количество автобусов на маршрутах. По сравнению с прошлой неделей количество транспорта возросло с 400 до 506 единиц, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ослабили режим ограничительных мероприятий. Запрет снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.

Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

общественный транспорт коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ открываются парки ⠀
В Улан-Удэ открываются парки ⠀
Общество, 13.05.2020
Однако посетителям нужно соблюдать дистанцию и масочный режим
В Улан-Удэ маршрутки возвращаются к нормальному графику
В Улан-Удэ маршрутки возвращаются к нормальному графику
Общество, 13.05.2020
На улицы Улан-Удэ выходит всё больше маршруток
Газоны в Улан-Удэ начнут высаживать с июня
Газоны в Улан-Удэ начнут высаживать с июня
Общество, 13.05.2020
С 1 июня в Улан-Удэ начнутся работы по устройству газонов на общей площади 10 тысяч кв. м
В Бурятии выпустили клип на песню «Сердце матери»
В Бурятии выпустили клип на песню «Сердце матери»
Общество, 13.05.2020
Песня исполнена под звучание ятага
Жители Бурятии интересуются страхованием жизни из-за коронавируса
Жители Бурятии интересуются страхованием жизни из-за коронавируса
Общество, 13.05.2020
15,4% населения Бурятии задумывается о покупке специальной страховки
На острове Ольхон не готовы к тушению лесных пожаров
На острове Ольхон не готовы к тушению лесных пожаров
Общество, 13.05.2020
В двух посёлках нет пожарно-химических станций 2 типа
В Бурятии известный оперный певец исполнил «Тёмную ночь» у костра
В Бурятии известный оперный певец исполнил «Тёмную ночь» у костра
Общество, 13.05.2020
Заслуженный артист Бурятии Намхай Мунхзуул проникновенно спел знаменитую песню
Школьник из Бурятии прошёл предварительное прослушивание в ГИТИС
Школьник из Бурятии прошёл предварительное прослушивание в ГИТИС
Общество, 13.05.2020
На онлайн-прослушивании улан-удэнец в том числе исполнил отрывок из произведения Вампилова
Отопительный сезон в Бурятии прошёл без аварий
Отопительный сезон в Бурятии прошёл без аварий
Общество, 13.05.2020
Инциденты на теплотрассах, водоводах и котельных были устранены в течение нормативных сроков
В Бурятии посвятили клип волонтёрам-врачам
В Бурятии посвятили клип волонтёрам-врачам
Общество, 13.05.2020
«Волонтёры-врачи, словно лучик в ночи в темноте захворавшей России», - поётся в песне
В районах Бурятии изданы «Книги памяти»
В районах Бурятии изданы «Книги памяти»
Общество, 13.05.2020
После окончания режима самоизоляции в районах пройдут презентации всех изданий, вышедших в рамках 75-летия Победы
В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной
В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной
Общество, 13.05.2020
Спорткомплекс будет работать круглый год
В Иркутске готовят к открытию пляж
В Иркутске готовят к открытию пляж
Общество, 13.05.2020
Пляж заработает после снятия ограничительных мер

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^