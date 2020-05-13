На улицы Улан-Удэ выходит всё больше маршруток
В Улан-Удэ трамваи и автобусы МУП «Городские маршруты» начали ходить в количестве и по графику, действовавшему до введения ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. На линию вышли 40 трамвайных вагонов и 25 автобусов.
Частные перевозчики постепенно увеличивают количество автобусов на маршрутах. По сравнению с прошлой неделей количество транспорта возросло с 400 до 506 единиц, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ослабили режим ограничительных мероприятий. Запрет снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.
Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
В Улан-Удэ маршрутки возвращаются к нормальному графику
Общество, Фото:
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