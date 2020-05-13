Темой акции станет 75-летие Победы
Иркутская область присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев». Она состоится 16 мая. Общероссийской темой «Ночи музеев» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавирусной инфекции акция впервые пройдёт в онлайн-формате на официальных ютуб-каналах музеев и в их социальных сетях.
Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва подготовил видеотрансляцию «Ночь музеев: 75 — Победе! 150 — Музею!». Участникам акции покажут видеосюжеты об экспонатах выставок, посвящённых теме Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк» из портретов художников-фронтовиков. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от музейной студии и сделать коллаж, используя фотографии своих воевавших родственников и символы Победы. По всем отделам музея состоятся видеоэкскурсии, два ролика будут посвящены «Особой кладовой» музея – отделу, где хранятся работы мастеров камнерезного и ювелирного искусства.
В программе краеведческого музея – викторина о Великой Отечественной войне, конкурс частушек, также видеосюжет «Четвероногие солдаты» о роли животных во время войны.
Музей В.Г. Распутина подготовил видео «Литературно-художественные чтения – рассказ В.Г. Распутина «Мужчины» о детях сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны».
Музей декабристов организует виртуальный проект «Гусар, давно гусар, всегда гусар!». На официальной странице музея в социальной сети Instagram в прямом эфире состоится театрализованная интерактивная программа с элементами викторины. Её цель – рассказать о героях Отечественной войны 1812 года.
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» представит виртуальную экскурсию из фондов музея «Семейные реликвии — символы прошлого». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
Иркутская область присоединится к виртуальной «Ночи музеев»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Темой акции станет 75-летие Победы
67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
Техосмотр пройдёт 20 мая
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Получить отсрочку можно по всем видам займов – от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт
Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота
Однако посетителям нужно соблюдать дистанцию и масочный режим
На улицы Улан-Удэ выходит всё больше маршруток
Скончалось более двух тысяч человек
С 1 июня в Улан-Удэ начнутся работы по устройству газонов на общей площади 10 тысяч кв. м
Песня исполнена под звучание ятага
15,4% населения Бурятии задумывается о покупке специальной страховки
В двух посёлках нет пожарно-химических станций 2 типа