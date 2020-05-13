Иркутская область присоединится к виртуальной «Ночи музеев»

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея

Темой акции станет 75-летие Победы



Иркутская область присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев». Она состоится 16 мая. Общероссийской темой «Ночи музеев» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавирусной инфекции акция впервые пройдёт в онлайн-формате на официальных ютуб-каналах музеев и в их социальных сетях.



Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва подготовил видеотрансляцию «Ночь музеев: 75 — Победе! 150 — Музею!». Участникам акции покажут видеосюжеты об экспонатах выставок, посвящённых теме Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк» из портретов художников-фронтовиков. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от музейной студии и сделать коллаж, используя фотографии своих воевавших родственников и символы Победы. По всем отделам музея состоятся видеоэкскурсии, два ролика будут посвящены «Особой кладовой» музея – отделу, где хранятся работы мастеров камнерезного и ювелирного искусства.



В программе краеведческого музея – викторина о Великой Отечественной войне, конкурс частушек, также видеосюжет «Четвероногие солдаты» о роли животных во время войны.



Музей В.Г. Распутина подготовил видео «Литературно-художественные чтения – рассказ В.Г. Распутина «Мужчины» о детях сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны».



Музей декабристов организует виртуальный проект «Гусар, давно гусар, всегда гусар!». На официальной странице музея в социальной сети Instagram в прямом эфире состоится театрализованная интерактивная программа с элементами викторины. Её цель – рассказать о героях Отечественной войны 1812 года.



Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» представит виртуальную экскурсию из фондов музея «Семейные реликвии — символы прошлого». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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