В Бурятии сохранится непогода

В Улан-Удэ возможен слабый дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём возможны грозы.



Ветер северо-западный 6-11, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 4-9 мороза, днём 15-20, по югу до 26, по северу и Прибайкалью местами 6-11 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 1-3, днём 15-17 тепла.

