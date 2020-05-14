В Улан-Удэ возможен слабый дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём возможны грозы.
Ветер северо-западный 6-11, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами 4-9 мороза, днём 15-20, по югу до 26, по северу и Прибайкалью местами 6-11 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 1-3, днём 15-17 тепла.
В Бурятии сохранится непогода
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