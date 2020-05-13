Он будет расположен возле военного комиссариата Агинского Бурятского округа
12 мая в посёлке Агинское Забайкальского края прошла планёрка на месте строительства сквера «Зарница» по улице Ленина, 186. Строительство объекта ведётся в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Сквер будет построен возле здания военного комиссариата Агинского Бурятского округа. Он неслучайно носит название «Зарница», ведь именно отсюда молодых ребят провожают в армию. Кроме того, будучи построен на самом въезде в городской округ, сквер станет частью запоминающегося с первого взгляда городского пейзажа посёлка.
По окончании строительства территория сквера может служить местом проведения различных мероприятий, станет ещё одним объектом комфортного городского ландшафта и местом для семейного отдыха и вечерних прогулок. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
В Агинском началось строительство сквера «Зарница»
Общество, Фото:
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