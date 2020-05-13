Газоны в Улан-Удэ начнут высаживать с июня

С 1 июня в Улан-Удэ начнутся работы по устройству газонов на общей площади 10 тысяч кв. м



Новые «зелёные ковры» появятся в скверах «Наранай Туяа», «Студенческий», «Аллея Отцов», «Сиреневый бульвар», по пр. Строителей, ул. Бабушкина, по ул. Ербанова, Иволгинская-Окинская, Коммунистическая, Ранжурова, на разделительной полосе по ул.Борсоева, в мкрн Аэропорт, ул.Хоринская, ул.Октябрьская, пр. 50-летия Октября.



В течение всего вегетативного сезона зелёные насаждения и газоны будут поливать, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.





