С 1 июня в Улан-Удэ начнутся работы по устройству газонов на общей площади 10 тысяч кв. м
Новые «зелёные ковры» появятся в скверах «Наранай Туяа», «Студенческий», «Аллея Отцов», «Сиреневый бульвар», по пр. Строителей, ул. Бабушкина, по ул. Ербанова, Иволгинская-Окинская, Коммунистическая, Ранжурова, на разделительной полосе по ул.Борсоева, в мкрн Аэропорт, ул.Хоринская, ул.Октябрьская, пр. 50-летия Октября.
В течение всего вегетативного сезона зелёные насаждения и газоны будут поливать, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Газоны в Улан-Удэ начнут высаживать с июня
Общество, Фото:
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