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Жители Бурятии интересуются страхованием жизни из-за коронавируса

Жители Бурятии интересуются страхованием жизни из-за коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
15,4% населения Бурятии задумывается о покупке специальной страховки

На фоне сложившейся ситуации с пандемией коронавируса каждый десятый россиянин стал задумываться о покупке страховки за свою жизнь, сообщает РИА Новости. В числе тех, кто проявил наибольший интерес к страхованию жизни с того момента, как началась пандемия, оказались и жители Бурятии.

Согласно исследованию, проведённому компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», 15,4% населения Бурятии задумались о страховании жизни. При этом больше всего оформивших страховку живут в Санкт-Петербурге, во Владимирской области и в Красноярском крае.

С начала марта российские страховщики стали предлагать полисы непосредственно от коронавируса. Как выяснилось в ходе исследования, пока лишь 1,3% респондентов воспользовались такой возможностью.

Самый активный интерес к страхованию именно от коронавируса проявили жители Хабаровского края (30%), Иркутской (22,7%), Новосибирской области (19,6%), Бурятии (15,4%) и Московской области (14%). Наибольшая доля оформивших страховку от коронавируса - в Ханты-Мансийском автономном округе, Московской области, Забайкальском крае, Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 13 мая зарегистрировано 736 случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 49 новых больных.

коронавирус страхование
 
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