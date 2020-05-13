В двух посёлках нет пожарно-химических станций 2 типа
Защита острова Ольхон на Байкале от пожаров требует повышенного внимания и тотального исполнения всех противопожарных правил. Однако, как показала проверка, проведённая природоохранной прокуратурой, эффективная противопожарная подготовка на острове не обеспечена.
Так, на территории Прибайкальского национального парка в нарушение федерального законодательства не организованы пожарно-химические станции 2 типа в поселках Онгурен и Хужир.
Не исполнение обязательств потенциально опасно, так как препятствует оперативному тушению лесных пожаров и соответственно угрожает распространению огня на большую площадь и уничтожению особо охраняемых земель, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В настоящее время исковое заявление к ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» об обязании организовать пожарно-химические станции, укомплектовать команды необходимой техникой, инвентарем и оборудованием находится на рассмотрении в суде.
На острове Ольхон не готовы к тушению лесных пожаров
Общество, Фото:
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