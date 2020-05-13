Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка
Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших музеев природы и экологии России и государств СНГ, популярных для посещений и онлайн-туров, виртуальных экскурсий и выставок. Список был подготовлен ко Дню экологического образования, отмечаемому 12 мая.
В топ-10 попал Байкальский музей ИНЦ из посёлка Листвянка Иркутской области. Также в первую десятку музеев природы и экологии России и СНГ вошли Дарвиновский музей в Москве, музей природы и экологии Республики Беларусь в Минске, музей природы Урала в Екатеринбурге, музей природы и экологии в Смоленске, Пущинский музей экологии и краеведения в Пущино Московской области, музей природы Воронежского заповедника в Воронеже, музей природы Окского заповедника в Рязанской области, музей экологии и охраны природы в Набережных Челнах и музей природы Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям музеев. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на портал «ТурСтат».
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
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