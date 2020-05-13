Иркутская область проводит «Марафон добрых дел»

Участвовать в добровольческой акции может как отдельный человек, так и коллектив



В Иркутской области стартовал «Марафон добрых дел». Акция призывает добровольцев совершать добрые дела, помогать нуждающимся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В марафоне могут принять участие учебные заведения муниципального образования, предприятия и организации различных форм собственности и сфер деятельности области, молодёжные творческие и спортивные коллективы, работающая молодёжь, общественные организации, трудовые коллективы, молодые люди, работники администраций городских и сельских поселений.



Принять участие в марафоне может как отдельный человек, так и организация или коллектив единомышленников, созданный для участия в мероприятиях марафона.



В ходе марафона в муниципальных образованиях рекомендуется организовать следующие мероприятия:

- шефство организаций над приёмными семьями, центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, больницами;

- шефство организаций над учреждениями для престарелых людей и инвалидов;

- посещение на дому детей-инвалидов;

- посещение на дому одиноких пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов;

- оказание посильной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- организация районных, школьных, дворовых мероприятий с целью снижения социальной опасности детской среды;

- сбор посылок для военнослужащих района, проходящих срочную службу в рядах Российской армии;

- организация различных видов творческих, спортивно-оздоровительных, обучающих уроков для детей и подростков.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, заявки принимаются по электронной почтe: etnos_pribaikal@mail.ru, с пометкой «Марафон».



Участникам необходимо после проведения общественно полезных мероприятий на местах, опубликовать отчёт на своих страницах в социальных сетях.



По результатам марафона будет проводиться награждение участников дипломами и ценными подарками. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям:

- «Эко-акция» – гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных;

- «Помощь ближнему» – гражданские инициативы в области социальной поддержки незащищенных групп населения;

- «Я горжусь» – инициативы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи и населения города, проведение патриотических акций и городских мероприятий, посвящённых государственным праздникам.



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