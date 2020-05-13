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Школьник из Бурятии прошёл предварительное прослушивание в ГИТИС

Школьник из Бурятии прошёл предварительное прослушивание в ГИТИС
Общество,  Фото:страница Максима Павлова
На онлайн-прослушивании улан-удэнец в том числе исполнил отрывок из произведения Вампилова

18-летний ученик улан-удэнской школы Максим Павлов успешно прошёл предварительное прослушивание в ГИТИС. Отбор абитуриентов впервые на Дальнем Востоке проводился онлайн, сообщили в пресс-службе МТС.

Два дня педагог актёрского факультета ГИТИС экзаменовал абитуриентов в онлайн-формате. В прослушиваниях приняли участие подростки из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Благовещенска, Владивостока, Уссурийска и других городов Дальнего Востока. Восемь человек успешно прошли предварительные прослушивания и получили рекомендации к прохождению творческих испытаний в ГИТИСе в Москве. В их числе и представитель Бурятии Максим Павлов.

Максим покорил педагога столичного вуза, исполнив отрывок из произведения Александра Вампилова «Девичья память», стихотворение Владимира Высоцкого «Мне скулы от досады сводит», а также песню из мюзикла «Остров сокровищ» «Свобода – синоним моря».

- Театральным мастерством я занимаюсь восемь лет в музыкально-эстрадном театре «Королёк» при городском Дворце детского-юношеского творчества нашего города. В него посоветовала идти моя мама, и оказалась права. В седьмом классе я уже знал наверняка, что свое будущее свяжу с профессией актера. После прослушивания я был полон энергии, оттого, что все прошло хорошо. Несмотря на онлайн-формат, я чувствовал реакцию педагога на то, что показываю, видел положительную обратную связь. Когда, я увидел свою фамилию в списках победителей, я был очень рад, то самое чувство, когда ты понимаешь, что становишь ближе к своей мечте, - поделился Максим Павлов.

По итогам онлайн-прослушиваний Екатерина Николаева отметила хороший уровень подготовки участников из Дальнего Востока.


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