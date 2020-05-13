В Бурятии посвятили клип волонтёрам-врачам









В ролике снялись медицинский персонал городской поликлиники №2 из Улан-Удэ и волонтёры Алексеева Анастасия, Бурухин Владислав, Адактуев Константин, Митапов Даши, Митапова Алина, Кулиева Марина и Цыбанова Жанна.



- С 25 марта начал свою работу волонтёрский штаб «Мы Вместе» Общероссийского народного фронта и всероссийского движения «Волонтёры-медики». Штаб ведёт ежедневную работу по оказанию помощи населению в покупке лекарств и продуктов, доставке льготных лекарств и социальных продуктовых наборов. За период работы выполнено более 4000 заявок от населения. Ролик о медицинских работниках, в буквальном смысле сражающихся сейчас как на передовой без сна и отдыха. А за ними их приемники - смена сильных духом ребят – волонтёров и добровольцев! Их объединяет чувство социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия, - объяснили создание клипа в ОНФ по Бурятии.



В клипе показаны будни врачей, борющихся с коронавирусом, а также волонтёры, которые ездят по адресам попросивших о помощи. В припеве песни поётся:



«Волонтёры-врачи,

Словно лучик свечи

В темноте захворавшей России…



Волонтёры-врачи,

Словно солнце в ночи.

Это нового мира мессии».



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в апреле на помощь медикам, которые находятся на первом фланге борьбы с коронавирусом,



Медикам



Врач-нефролог Вера Бадмаева, которая работает в ковидном госпитале,

В ролике снялись медицинский персонал городской поликлиники №2 из Улан-Удэ и волонтёры Алексеева Анастасия, Бурухин Владислав, Адактуев Константин, Митапов Даши, Митапова Алина, Кулиева Марина и Цыбанова Жанна.- С 25 марта начал свою работу волонтёрский штаб «Мы Вместе» Общероссийского народного фронта и всероссийского движения «Волонтёры-медики». Штаб ведёт ежедневную работу по оказанию помощи населению в покупке лекарств и продуктов, доставке льготных лекарств и социальных продуктовых наборов. За период работы выполнено более 4000 заявок от населения. Ролик о медицинских работниках, в буквальном смысле сражающихся сейчас как на передовой без сна и отдыха. А за ними их приемники - смена сильных духом ребят – волонтёров и добровольцев! Их объединяет чувство социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия, - объяснили создание клипа в ОНФ по Бурятии.В клипе показаны будни врачей, борющихся с коронавирусом, а также волонтёры, которые ездят по адресам попросивших о помощи. В припеве песни поётся:Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в апреле на помощь медикам, которые находятся на первом фланге борьбы с коронавирусом, пришли их бывшие коллеги, находящиеся на пенсии Медикам помогают студенты и врачи-ординаторы медицинского института Бурятского госуниверситета.Врач-нефролог Вера Бадмаева, которая работает в ковидном госпитале, ведёт дневник

В Бурятии представили клип на песню «Волонтёры-врачи». Стихи написал Дмитрий Суслов, поэт и композитор из Санкт-Петербурга.«Дорогие волонтёры-врачи! Я, как и все жители России, очень рад тому что Вы у нас есть! Что Вы не спрятались от страшной Болезни и не закрыли свои Святые Души от людских Бед! Мы всегда будем помнить Ваш Великий Подвиг! Я всего лишь поэт и композитор, но тоже хочу внести посильную лепту в эту Схватку. Поэтому от чистой Души сочинил песню про Вас. Примите мой подарок», - написал он 7 апреля на своей странице «Вконтакте» ().Песню исполнили волонтёры штабы «Мы вместе» Общероссийского народного фронта, представители команды Молодёжки ОНФ Ольга Куликова и Софа Ситникова – последняя также автор музыки.