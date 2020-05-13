 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам

В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 22 мая включительно

Старт конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» объявлен в Бурятии. Для участия в конкурсе необходимо представить проект, направленный на развитие добровольчества в республике, в срок до 22 мая.

- Приятно наблюдать, как в Бурятии меняется отношение к волонтёрам, – комментирует работу добровольцев в регионе министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов. – Уже несколько лет ни одно событие не обходится без их помощи. Они участвуют в организации мероприятий, помогают тем, кому сложнее, защищают природу. Сейчас сложно переоценить их вклад в преодолении ситуации распространения коронавирусной инфекции. Эти ребята – настоящие герои. И, конечно, их необходимо поддерживать.

Проекты на конкурс принимаются по нескольким направлениям:
– школьное добровольчество;
– содействие вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в добровольческую деятельность;
– студенческое добровольчество;
– добровольчество трудоспособного населения;
– «серебряное» добровольчество.

В конкурсе могут принимать участие некоммерческие неправительственные организации, бюджетные учреждения, ТОСы и другие.

При вынесении решения эксперты будут руководствоваться различными критериями, в их числе: актуальность, социальная значимость, обоснованность, системность, реалистичность бюджета, уникальность, масштабность продвижения и другие.

Лучшие проекты будут представлены на всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
конкурс Бурятия добровольчество волонтеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество, 13.05.2020
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Общество, 13.05.2020
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество, 13.05.2020
Заявки принимаются до 22 мая включительно
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Семьи Бурятии начали подавать заявки на выплаты для детей от 3 до 16 лет
Общество, 13.05.2020
Новую меру поддержки оценили в организации многодетных семей «Дари»
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Иркутск включён в федреестр лучших практик по благоустройству
Общество, 13.05.2020
По итогам 2019 года в перечень не вошли проекты из Бурятии
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
Общество, 13.05.2020
Парки, как анонсировалось, в четверг не откроются
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
Общество, 13.05.2020
Участники турнира смогут оспорить путёвки на чемпионат России
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Выпускников в Бурятии ждёт перенос ЕГЭ
Общество, 13.05.2020
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
Общество, 13.05.2020
67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Общество, 13.05.2020
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
К улан-удэнцам возвращается горячая вода
Общество, 13.05.2020
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Жителям Бурятии, чей доход снизился, дадут отсрочку по кредитам
Общество, 13.05.2020
Получить отсрочку можно по всем видам займов –  от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт  
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» прибыл для заселения
Общество, 13.05.2020
Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^