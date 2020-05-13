Заявки принимаются до 22 мая включительно
Старт конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» объявлен в Бурятии. Для участия в конкурсе необходимо представить проект, направленный на развитие добровольчества в республике, в срок до 22 мая.
- Приятно наблюдать, как в Бурятии меняется отношение к волонтёрам, – комментирует работу добровольцев в регионе министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов. – Уже несколько лет ни одно событие не обходится без их помощи. Они участвуют в организации мероприятий, помогают тем, кому сложнее, защищают природу. Сейчас сложно переоценить их вклад в преодолении ситуации распространения коронавирусной инфекции. Эти ребята – настоящие герои. И, конечно, их необходимо поддерживать.
Проекты на конкурс принимаются по нескольким направлениям:
– школьное добровольчество;
– содействие вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в добровольческую деятельность;
– студенческое добровольчество;
– добровольчество трудоспособного населения;
– «серебряное» добровольчество.
В конкурсе могут принимать участие некоммерческие неправительственные организации, бюджетные учреждения, ТОСы и другие.
При вынесении решения эксперты будут руководствоваться различными критериями, в их числе: актуальность, социальная значимость, обоснованность, системность, реалистичность бюджета, уникальность, масштабность продвижения и другие.
Лучшие проекты будут представлены на всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии стартовал конкурс проектов помощи волонтёрам
Общество, Фото:
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