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В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной

В райцентре Бурятии строят спорткомплекс с сауной
Общество, 
Спорткомплекс будет работать круглый год

В Кабанске продолжается строительство спортивного комплекса. Уже разработаны котлованы, пожарные резервуары и насосные станции наружного пожаротушения, ведётся устройство бетонных подготовок для фундамента. Об этом сообщили в администрации Кабанского района.

- По окончании строительства в конце 2020 года в райцентре будет красоваться разноуровневое здание в один, два и три этажа. На первом этаже будут расположены универсальный спортзал с трибунами для зрителей, тренажёрный зал, вестибюль, гардероб для посетителей, раздевалки и душевые для спортсменов, инвентарные помещения, медицинский кабинет, сауна с бассейном, санузлы, - уточнили в администрации.

На втором этаже предусмотрены тренерские с душевыми, балкон спортзала, конференц-зал, административные кабинеты, помещения для игры в шахматы и шашки, комната отдыха, санузлы.

Третий этаж будет отведён под служебные и технические помещения.

Работать спорткомплекс будет в круглогодичном режиме. Штат обслуживающего персонала составит 15 человек. На строительство спорткомплекса и приобретение оборудования для него из федерального и регионального бюджетов выделено более 145 млн рублей.
спорт спортивные объекты
 
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