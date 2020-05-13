В Иркутске готовят к открытию пляж

Пляж заработает после снятия ограничительных мер



В Иркутске готовят водные объекты к началу летнего сезона. Так, до 1 июня на заливе Якоби водолазы обследуют и очистят дно, также будут установлены информационные щиты, буйки, пляжная береговая линия будет отсыпана песком. Специалисты управления Роспотребнадзора проведут забор проб воды для исследования.



Также на территории залива Якоби будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение. В других местах отдыха горожан вблизи водоёмов будут установлены информационные таблички «Купание запрещено».



- В целях профилактики гибели людей на водных объектах сотрудники МКУ Иркутска «Безопасный город» совместно с полицией, волонтёрами и сотрудниками администрации будут проводить ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоёмах, - сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.



Открытие пляжного сезона на городском пляже Якоби состоится при условии снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

