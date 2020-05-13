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В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу

В Бурятии заканчивается регистрация на первый кубок по киберфутболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники турнира смогут оспорить путёвки на чемпионат России

В Бурятии проходит регистрация на отборочный турнир по киберфутболу для участия в чемпионате России. Заявки принимаются до 14 мая. Соревнования проведут ориентировочно до 10 июня.

Турнир состоится на платформах Sony PS4 и Xbox One по швейцарской системе проведения плюс плей-офф. Соревноваться могут граждане РФ, проживающие и прописанные на территории Бурятии. В кубке могут принимать участие как спортсмены-любители, так и спортсмены-профессионалы. Минимальный возраст участника – 14 лет на момент подачи заявки.

При подаче заявки на участие в кубке участник указывает личные данные, аккаунты Instagram, YouTube (при наличии) и PlayStation Network (PSN). Играть с другого аккаунта участник не имеет права. Аналогично запрещена ситуация, когда с зарегистрированного аккаунта будет играть другой участник соревнований. Аккаунт не может быть изменен в период проведения кубка.

Заявки принимаются по электронной почте zhargal0606@gmail.com. Также предусмотрен организационный взнос. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 12+
киберспорт Бурятия футбол кубок
 
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